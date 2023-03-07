Survivor'dan elenen Aysu Keskin'in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu'nun şok elemesi sonrası şok "Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti"

Veda eden Aysu şu sözleri kullandı; ''Açıkçası üzgünüm. Şu sebepten Dolayı üzgünüm, buradaki Survivor'la ilgili herkesin tabiki bir hayali var. Potaya erken girdiğimi düşünüyorum. Sbebi sakatlık da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sonuçta buradaki hayallerim sona erdi. Her şerde bir hayır vardır. Demekki Survivor maceramın burada sona ermesi gerekiyordu.