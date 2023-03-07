Survivor'dan elenen Aysu Keskin'in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu'nun şok elemesi sonrası şok "Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti"
Bu sezon reyting beklentilerinin çok çok altında kalan Survivor 2023'te önceki akşam şoke eden bir eleme yaşandı... Sürpriz elemelerin peş peşe yaşandığı yarışma programında bu kez adaya veda eden kişi ünlüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Aysu Keskin oldu. Aysu Keskin, elenmesi sonrası sosyal medyanın en çok araştırılan isimlerinden bir. Estetiksiz halini görenlerse küçük çaplı bir şok yaşadı.
07.03.2023 09:03 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:20
Veda eden Aysu şu sözleri kullandı; ''Açıkçası üzgünüm. Şu sebepten Dolayı üzgünüm, buradaki Survivor'la ilgili herkesin tabiki bir hayali var. Potaya erken girdiğimi düşünüyorum. Sbebi sakatlık da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sonuçta buradaki hayallerim sona erdi. Her şerde bir hayır vardır. Demekki Survivor maceramın burada sona ermesi gerekiyordu.