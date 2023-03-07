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Haberler Magazin Survivor'dan elenen Aysu Keskin'in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu'nun şok elemesi sonrası şok "Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti"

Survivor'dan elenen Aysu Keskin'in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu'nun şok elemesi sonrası şok "Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti"

Bu sezon reyting beklentilerinin çok çok altında kalan Survivor 2023'te önceki akşam şoke eden bir eleme yaşandı... Sürpriz elemelerin peş peşe yaşandığı yarışma programında bu kez adaya veda eden kişi ünlüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Aysu Keskin oldu. Aysu Keskin, elenmesi sonrası sosyal medyanın en çok araştırılan isimlerinden bir. Estetiksiz halini görenlerse küçük çaplı bir şok yaşadı.

07.03.2023 09:03 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:20
Survivor’dan elenen Aysu Keskin’in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu’nun şok elemesi sonrası şok Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti

Survivor'dan elenen Aysu Keskin günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

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Survivor’dan elenen Aysu Keskin’in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu’nun şok elemesi sonrası şok Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti

Geri bırakmak üzere olduğumuz haftada peş peşe üç dokunulmazlığı da kaybeden ünlülerden Barış, Murat, Buse ve Aysu potaya girdi. Oylama sonucunda veda eden isim Aysu oldu.

Survivor’dan elenen Aysu Keskin’in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu’nun şok elemesi sonrası şok Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti

Veda eden Aysu şu sözleri kullandı; ''Açıkçası üzgünüm. Şu sebepten Dolayı üzgünüm, buradaki Survivor'la ilgili herkesin tabiki bir hayali var. Potaya erken girdiğimi düşünüyorum. Sbebi sakatlık da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sonuçta buradaki hayallerim sona erdi. Her şerde bir hayır vardır. Demekki Survivor maceramın burada sona ermesi gerekiyordu.

Survivor’dan elenen Aysu Keskin’in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu’nun şok elemesi sonrası şok Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti

İçimde çok büyük bir huzur ve mutluluk vardı. Üzgünüm tabiki ama sevdiklerime, aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Burada hikayem yarım kaldı diye düşünüyorum. Takım için hayırlı olsun. Burada tanıdığım güzel dostluklar kurduğum insanlar var.''

Survivor’dan elenen Aysu Keskin’in siz bir de estetiksiz halini görün! Survivor Aysu’nun şok elemesi sonrası şok Silikonlarını ve botoxlarını aldı gitti

Aysu'nun elenmesi sonrası pek çok yorum yapıldı.

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