Survivor'dan çıktı sevgilisini boğmaya kalkıştı Yunus Emre Özden sabıkalı çıktı! Ogeday Girişken'le kavgası olay olan Yunus Emre...
Survivor 2022 All-Star rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2022'ye başlar başlamaz kavgalar damgasını vurdu. Survivor 2020'nin asi çocuğu Yunus Emre de bu kavgalardan birine imzasını attı. Ogeday Girişken'le kavgası sosyal medyanın gündemine damga vuran, 2020'de 'ben ameliyat oldum' cümlesiyle hafızalara kazınan Yunus Emre'nin geçmişi hayli kabarık. Yarışmada da sinirili yapısını sık sık gösteren Yunus Emre Özden sizi çok şaşırtacak.
08.02.2022 10:45
- Son Güncelleme: 08.02.2022 10:45
Survivor 2022 All-Star izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri de Yunus Emre Özden. Genç yarışmacı yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor. Sosyal medyanın 'troll Yunus Emre' dediği Yunus Emre Özden'in şiddet geçmişi hayli kabarık.
Survivor All Star'da 4. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarının ardından yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde ödül oyunu sırasında tansiyon yükseldi.