Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı! Ogeday, Sude'yi "Mert'ten uzak dur" diye uyardı Mert Öcal'ın dışarıdaki sevgilisi ortaya çıktı...

Bu olay kendi içerisinde zamanla çözülecekken Nisa ve Ogeday'ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirerek sana anlatmaları. Çok mu düşünüyorlar seni, ben senin için yarışmayı bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun?" şeklinde konuştu.