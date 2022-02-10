Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı! Ogeday, Sude'yi "Mert'ten uzak dur" diye uyardı Mert Öcal'ın dışarıdaki sevgilisi ortaya çıktı
Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı! Ogeday, Sude'yi "Mert'ten uzak dur" diye uyardı Mert Öcal'ın dışarıdaki sevgilisi ortaya çıktı! Survivor'da Mert Öcal ile Sude Burcu arasında yaşananlar günlerdir gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mert ve Sude oyun alanında bir konuşma gerçekleştirdi. 2022 All-Star Dallas'a döndü! Sude'ye "Ben senin için yarışmayı bırakırım. Bana uzaktan iki gülücük atsan bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar. İletişimi kesmeyeceksin" değil mi?" diyen Mert'in Survivor'dan önceki aşkı ortaya çıktı, sosyal medya karıştı.
SURVIVOR DALLAS'A DÖNDÜ
Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı! Ogeday, Sude'yi "Mert'ten uzak dur" diye uyardı Mert Öcal'ın dışarıdaki sevgilisi ortaya çıktı...
Survivor'da ateş bacayı sardı Mert'ten geçtiğimiz günlerde o isme aşkını ilan edince ortalık karıştı. 'Senin için yarışmayı bırakırım' diyen Mert Öcal ile Sude arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.
"SENİ ÇOK DÜŞÜNÜYOR OLSALAR..."
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürerken aralarındaki duygusal yakınlaşma sonrası tartışmalar yaşanan Mert ile Sude'nin herkesten uzakta baş başa konuşması dikkatleri çekti. Mert, Sude'ye "Seni çok düşünüyor olsalar sen çok iyi yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten acayip sinirliyim onlara. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira çoğu" dedi.
"SENİNLE BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK KEYİFLİYİM"
Sude'ye içini döken Mert, "Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Buradan bana hak vermeni isteyebilirim, benim kafamda planlama var. Seninle birlikte burada olduğum için çok keyifliyim. Bu olayların çözümü bendeydi, çözecektim.