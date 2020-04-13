Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Sercan Yıldırım'ın aşk sicilinde Hülya Avşar'ın bile...

'Survivor'ın 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Ancak partiye aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa damgasını vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında ilginç anlar yaşandı.