Survivor'da Sercan Yıldırım ve Nisa sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Sercan Yıldırım'ın aşk sicilinde Hülya Avşar'ın bile...
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia ediliyordu. İzleyiciler Sercan ve Nisa sevgili mi, aşk mı yaşıyor sorularının yanıtlarını ararken, birleşme partisinde olanlar kafaları karıştırdı. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili çok kabarık, Hülya Avşar'ın bile izi var.
13.04.2020 08:37
- Son Güncelleme: 13.04.2020 08:37
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