Survivor'da Nisa'ya torpil mi var adadan selfie çekip attı sosyal medya yıkıldı! Sevgilisi Ogeday ve Barış Murat Yağcı'yla olay olmuştu
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle biri var ki belki de Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en olaylı isimlerinden biri. O isim tabi ki Nisa Bölükbaşı'dan başkası değil. Survivor'da da şu çok konuşulan Nisa Bölükbaşı hakkında önceki gün öyle bir iddia ortaya atıldı ki görenler şoke oldu. Nisa Bölükbaşı'nın adan selfie attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Peki bu iddianın aslı astarı ne?
Survivor'ın gelmiş geçmiş en çok konuşulan yarışmacılarından biri Nisa Bölükbaşı. İlk olarak 2020 yılında Survivor'a katılan Nisa Bölükbaşı o dönem yaşadığı psikolojik sorunlar ve Sercan Yıldırım'la olan flörtüyle sezona damgasını vurmuştu. Ancak Nisa Bölükbaşı'nın olayları sonrasında da bitmemişti.
Nisa Bölükbaşı 2020 sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmemişti. Çiftin 1 yıldan az süren ilişkileri olaylı bir şekilde son bulmuştu.
Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir diğer Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le aşk yaşıyor. Hatta yeni sevgilisi Ogeday Girişken ve eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yla birlikte yarışıyor.
Yarışmanın olay kadını Nisa Bölükbaşı hakkında önceki gün yapılan bir paylaşım ve peşi sıra gelen iddialar bir anda sosyal medyayı karıştırdı. Survivor'da Nisa Bölükbaşı'ya torpil mi yapılıyor?
SELFIE ADADAN MI?
Nisa Bölükbaşı'nın sevenlerinin oluşturduğu bir takipçi grubu, Nisa Bölükbaşı'nın kendilerine özel olarak ilettiğini iddia ettikleri bir fotoğraf paylaştı. Sonrasında da olanlar oldu.