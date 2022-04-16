RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor'da Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaosunun fitili ateşlendi sosyal medya kaynamaya başladı 'bir şey demek istemiyorum ama...'

Survivor'da Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaosunun fitili ateşlendi sosyal medya kaynamaya başladı 'bir şey demek istemiyorum ama...'

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Öte yandan katıldığı Survivor 2021'in hemen ardından Survivor 2022 All-Star kadrosuna dahil olan Ayşe Yüksel'den de beklenti büyük. Yarışmada başarılı olan bu iki kadın yarışmacı aynı zamanda yakın arkadaşken, Nisa Bölükbaşı'nın önceki akşam kullandığı sözler bir anda sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

16.04.2022 12:02 - Son Güncelleme: 16.04.2022 12:02
Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaosunun fitili ateşlendi sosyal medya kaynamaya başladı ’bir şey demek istemiyorum ama...’

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önceki dönemde de şimdi de yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla gündeme geliyor.

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Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaosunun fitili ateşlendi sosyal medya kaynamaya başladı ’bir şey demek istemiyorum ama...’

Survivor All Star yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Nisa Bölükbaşı, hem aşklarıyla hem de performansıyla gündemin ismi oluyor.

Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaosunun fitili ateşlendi sosyal medya kaynamaya başladı ’bir şey demek istemiyorum ama...’

Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaosunun fitili ateşlendi sosyal medya kaynamaya başladı ’bir şey demek istemiyorum ama...’

Bu ilginç aşk üçgeni bir yandan Nisa Bölükbaşı yarışmadaki tartışmalar ve söylemleriyle de dikkat çekiyor.

Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaosunun fitili ateşlendi sosyal medya kaynamaya başladı ’bir şey demek istemiyorum ama...’

Bunlardan birine de önceki akşam imzasını attı Nisa Bölükbaşı.

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