Survivor'da ihanet iddiasıyla şaşkına çeviren Mert Öcal Türkan Şoray'ın göz bebeğiyle evliliğin eşiğinden dönmüş! Meğer o da ihanete uğramış
Survivor'da ihanet iddiasıyla şaşkına çeviren Mert Öcal'ın eski aşkı meğer Türkan Şoray'ın göz bebeğiymiş! O da ihanete uğramış... Survivor'da Mert Öcal ile Sude Burcu arasında yaşananlar günlerdir gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mert ve Sude oyun alanında bir konuşma gerçekleştirdi. 2022 All-Star Dallas'a döndü! Sude'ye "Ben senin için yarışmayı bırakırım. Bana uzaktan iki gülücük atsan bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar. İletişimi kesmeyeceksin" değil mi?" diyen Mert'in Survivor'dan önceki aşkının ortaya çıkması ile işler iyice sarpa sardı. Yaşananların ardından şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Mert Öcal'ın, geçmişte evliliğin eşiğine geldiği eski sevgilisi tarafından aldatıldığını duyanlar şaşıp kaldı.
Survivor'da ihanet iddiasıyla şaşkına çeviren Mert Öcal Türkan Şoray'ın göz bebeğiyle evliliğin eşiğinden dönmüş! Meğer o da ihanete uğramış...
Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Survivor, 2022 sezonuna aşk ve kaos yüklü bir şekilde başladı. Yeni sezona Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı damga vururken, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın iki kişiyle aynı anda birlikte olduğunu ileri sürdü. Aşk hayatıyla olay yaratan Mert Öcal'ın eski sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Bir dönem Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ile aşk yaşayan Mert Öcal, Özçelik'i eski eşi Uğur Pektaş'tan kıskanmıştı. Gamze Özçelik'in, eski eşi Uğur Pektaş ile aynı projede rol almasından rahatsızlık duyan Mert Öcal, Özçelik'e diziden ayrılmasını söylemiş, güzel oyuncu çok sürmeden Arka Sokaklar'a veda etmişti.
Şimdilerde sevgilisi Makbule Şakalakoğlu'nu Sude Burcu ile aldattığı iddia edilen Mert Öcal'ın geçmişte ihanete uğradığını duyanlar şaşıp kaldı.