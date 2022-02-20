Survivor'da ihanet iddiasıyla şaşkına çeviren Mert Öcal Türkan Şoray'ın göz bebeğiyle evliliğin eşiğinden dönmüş! Meğer o da ihanete uğramış...

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Survivor, 2022 sezonuna aşk ve kaos yüklü bir şekilde başladı. Yeni sezona Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı damga vururken, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın iki kişiyle aynı anda birlikte olduğunu ileri sürdü. Aşk hayatıyla olay yaratan Mert Öcal'ın eski sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.