Survivor 2020'de büyük kavga! Oyun alanı bir anda karıştı! 'Seni döverim ve burayı terk ederim'

'ÖZÜR DİLEMEK MODA OLDU'

Ödül oyunun kazanan Kırmızı takımın galibiyet kutlaması Evrim'i sinirlendirdi. Karşı takıma laf atan Evrim, Sercan'ın tepkisi ile karşılaştı. Sercan, Evrim'e 'Sen neden sataşıyorsun' diye sordu. Artan gerilimin ardından Sercan, 'Ben bir şey söylediysem özür dilerim' dedi. Evrim ise 'Özür dilemek moda oldu' sözleriyle karşılık verdi.