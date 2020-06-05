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Survivor 2020'de büyük kavga! Oyun alanı bir anda karıştı! 'Seni döverim ve burayı terk ederim'
Survivor 2020'de büyük kavga! Oyun alanı bir anda karıştı! 'Seni döverim ve burayı terk ederim'
Survivor'da bir anda ortalık karıştı! Ünlüler ve Gönüllüler'in 4 aydır mücadele ettiği Survivor'da yeni dönem başladı. Sercan kaptanlığında kurulan Kırmızı takımda Barış, Berkan, Elif, Yunus Emre yer alırken Cemal Can kaptanlığında kurulan Mavi takımda Yasin, Nisa, Ardahan ve Evrim yer aldı. Yeni takımlar yarışlarda tüm güçleriyle mücadele ederken yeni bölüm fragmanında yaşanan kavga gündeme oturdu. Sembol oyunu mücadelesinde çıkan kavgayla oyun alanı bir anda karıştı. İşte Survivor sembol oyunu için karşı karşıya gelen Yasin ve Sercan'ın kavgası...
05.06.2020 13:28
- Son Güncelleme: 05.06.2020 13:40
Ünlüler ve Gönüllüler'in 4 aydır mücadele ettiği Survivor'da yeni dönem başladı. 5'er kişi olarak yeniden belirlenen takımlar dün ilk mücadelesine çıktı. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Sembol oyunu için karşı karşıya gelen Yasin ve Sercan birbirine girdi.
BARIŞ MI? EVRİM Mİ?
Survivor'da en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Barış ve Evrim mücadelesiydi. Barış'a 'sıfır performanssın' diyen Evrim, mücadeleden mağlup olarak ayrıldı.
'SERCAN'A DİKKAT EDİN!'
Evrim'in yeni takımlarla ilgili değerlendirmede bulunurken kullandığı söylediği sözler dikkat çekti. Evrim, arkadaşlarına en dikkat etmeleri gereken yarışmacının Sercan olduğunu anlatırken, diğerleri için 'fos' ifadelerini kullandı.
'ÖZÜR DİLEMEK MODA OLDU'
Ödül oyunun kazanan Kırmızı takımın galibiyet kutlaması Evrim'i sinirlendirdi. Karşı takıma laf atan Evrim, Sercan'ın tepkisi ile karşılaştı. Sercan, Evrim'e 'Sen neden sataşıyorsun' diye sordu. Artan gerilimin ardından Sercan, 'Ben bir şey söylediysem özür dilerim' dedi. Evrim ise 'Özür dilemek moda oldu' sözleriyle karşılık verdi.
'MÜSAİT DEĞİLİZ'
Evrim'in takım arkadaşları ile sohbet ettiği sırada yanlarına gelen Berkan'a verdiği tepki sosyal medyada olay oldu. Evrim "Selamın aleyküm" diyen Berkan' "Şuan müsait değiliz" karşılığını verdi.