Survivor'da Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu krizi çığrından çıkıyor! Ailelerin kapıştığı kavgada Acun Ilıcalı...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, parkurda bu kez kendileri için mücadele verdi. Zamana karşı oynanan oyunda yarı finale kalan isimler Poyraz, Batuhan, Steven ve İsmail oldu. Yarı finalde ise bu kez bu isimler gecenin son turunu kazanmak için parkurda canını dişine taktı. Zorlu anların yaşandığı oyunda final turunda ise Batuhan ve Poyraz eşleşti. Finalde Batuhan'ı 5-0 yenen Poyraz, mutlu sona ulaşacak haftanın dokunulmazlık ödülünü kazanan yarışmacı oldu. Böylece Poyraz, eleme adayını belirleme hakkı elde etti.