Survivor'da aşk kokusu var Acun Ilıcalı sordu itiraf gecikmedi "Evet aramızda bir şeyler var" Aysu Keskin Halil aşkı uğruna tüm adayı karıştırmış
Bu sezon reyting beklentilerinin çok çok altında kalan Survivor 2023'te önceki akşam şoke eden bir eleme yaşandı... Sürpriz elemelerin peş peşe yaşandığı yarışma programında bu kez aşk rüzgarları esti. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim sürpriz bir şekilde Aysu Keskin olmuştu. Aysu Keskin'in aşkı uğruna adayı karıştırdığı ortaya çıktı. Uğruna adayı karıştırdığı isim ise Halil İbrahim Göker.
10.03.2023 09:22 - Son Güncelleme: 10.03.2023 09:22
Buse ve Halil'in iddiasına göre Aysu, Buse'ye 'Senin yazılmana Halil sebep oldu' demiş. Nefise'nin kendisini yazacağını bilen Aysu, iddiaya göre istatistiklerine güvendiği Halil'e kimin eleneceğini sormuş. Halil'den 'Sen gidersin' cevabını alınca da Buse'nin potaya girmesi için kulis çevirmiş. Ama Buse'ye de yazılma nedeninin Halil olduğunu söylemiş.