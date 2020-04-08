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Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler: Nisa'ya kıyamıyorum! Sevgililer mi?

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia ediliyordu. Survivor'ın yeni bölümünde ise Sercan Yıldırım'dan bu iddiayı destekleyen sözler geldi Nisa Bölükbaşı'na. Açık arttırma oyununda Sercan'ın 'Nisa'ya kıyamıyorum' sözleri ve hemen ardından takım arkadaşı Ezgi'yi engellemesi soru işaretlerini çoğalttı. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili hayli kabarık. İşte başta Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

08.04.2020 11:59 - Son Güncelleme: 08.04.2020 12:05
Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler: Nisa'ya kıyamıyorum! Sevgililer mi?

SURVIVOR'DA AŞK RÜZGARLARI MI ESİYOR?

Geçtiğimiz günlerde ünlüler takımından Sercan Yıldırım'ın, gönüllüler takımının genç yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edilmişti. Yeni bölümde ise bu iddiaları destekleyen sözler geldi.

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Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler: Nisa'ya kıyamıyorum! Sevgililer mi?

Önce neler olmuştu bir bakalım. Survivor'da Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında bir hayli gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti.

Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler: Nisa'ya kıyamıyorum! Sevgililer mi?

'SIRRIMI VERDİN' DEYİP BARIŞ İLE KAVGA ETTİ
Sercan kavganın nedenini, 'Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi' sözleriyle açıklamıştı.

Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler: Nisa'ya kıyamıyorum! Sevgililer mi?

İddiaya göre Sercan'ın büyük sırrı Nisa'dan hoşlanmasıydı... Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı.

Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler: Nisa'ya kıyamıyorum! Sevgililer mi?

'NİSA'YA KIYAMIYORUM, O YESİN'

Yeni bölümde ise Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler geliyor. açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan'ın Nisa'ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı.

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