Survivor'a tepen tırnağa hazır Nagihan Karadere'den hiç çekinmeden vücut şov! Cinsellik itirafı olay olan Nagihan 'şimdi daha iyiyim'
Acun Ilıcalı'nın programlarından biri olan 'Survivor' yarışmasında 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden, parkurlardaki performansı ve hırslı yapısıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nagihan Karadere, yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü. Şimdilerde Survivor 2022 All-Star için hazırlık yapan Nagihan Karadere'nin pembe saçlı son hali görenleri şaşkına çevirmişti. Ancak Nagihan Karadere durdurak bilmiyor. Vücut çalışmalarına ağırlık veren Nagihan Karadere önceki gün 15 yıl öncesine ait bir fotoğraf paylaştı. Nagihan Karadere'nin paylaşımı kısa sürede olay oldu.
17.12.2021 09:12
- Son Güncelleme: 17.12.2021 09:12
Survivor 2022 All Star'da yarışacak isimlerden biri olan eski milli atlet Nagihan Karadere, Dominik macerası öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Spor salonunda Survivor çalışmalarına devam eden Karadere, 15 yıl önce çekilen bir fotoğrafını iddialı bir notla paylaştı. Nagihan Karadere'nin değişimi ise akıllara zarar.
Survivor'daki başarılı performansı olsun, programdaki unutulmaz kavgaları olsun hepimiz Nagihan Karadere'yi tanıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Konuşulanlar programına katılan Nagihan Karadere yaptığı cinsel ilişki itirafıyla olay yaratmıştı. Cinsel ilişki sırlarını anlatan Nagihan Karadede, eski bir erkek arkadaşının boşanma arifesindeyken sürekli kapısına gelip kendisiyle kaçmasını istediğini söyledi.