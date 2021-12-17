Survivor’a tepen tırnağa hazır Nagihan Karadere’den hiç çekinmeden vücut şov! Cinsellik itirafı olay olan Nagihan ’şimdi daha iyiyim’

Survivor 2022 All Star'da yarışacak isimlerden biri olan eski milli atlet Nagihan Karadere, Dominik macerası öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Spor salonunda Survivor çalışmalarına devam eden Karadere, 15 yıl önce çekilen bir fotoğrafını iddialı bir notla paylaştı. Nagihan Karadere'nin değişimi ise akıllara zarar.