Survivor’a gelirken mangalda kül bırakmadı 1 ayı görmeden arkasına bakmadan kaçtı! Aycan Yanaç’a ne oldu merak edilirken sevgilisi...

All Star olmanıza rağmen herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Ve şu an için söylüyorum kesin olmamakla birlikte kendisi karar verecek, Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Yakın zamanda bununla ilgili haber alacağız. Hiçbir yarışmacımızı zorla tutmuyoruz. Net bir sakatlığı olmadığı için ona vereceğimiz süre de belli değil. Çok kısa süre içinde Aycan ile ilgili ayrılma kararını size bildirebilirim.'' demişti.