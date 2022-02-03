Survivor'a gelirken mangalda kül bırakmadı 1 ayı görmeden arkasına bakmadan kaçtı! Aycan Yanaç'a ne oldu merak edilirken sevgilisi...
Survivor All-Star'da diskalifiye şoku yaşanıyor... Önceki akşam yapılan ada konseyinde Barış Murat Yağcı, Birsen Bekgöz, Mert Öcal ve Evrim Keklik'in oturduğu eleme koltuğundan elenen çıkmadı ama sürpriz bir veda yaşandı. Daha önce Acun Ilıcalı'nın 'kimseyi burada zorla tutmuyoruz' diye resti çektiği Aycan Yanaç yarışmadan ayrıldı. Peki Aycan Yanaç'a ne oldu?
Tv 8'in sevilen yarışma programı Survivor, bu sene rekabet ve mücadeleden çok magazinel olaylarla gündeme geliyor. Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı olayından sonra Mert Öcal ile Sude Burcu arasındaki sevgililik iddiaları tam ortalığı tozu dumana katmışken bu kez Aycan Yanaç krizi patlak verdi.
Survivor 2022 yarışmasında Aycan Yanaç'ın sağlık sorunu yaşadığı için All Star'a devam edemeyeceğinin gündeme gelebileceği belirtildi. Survivor Aycan hakkında açıklamayı Acun Ilıcalı gerçekleştirdi. Peki, Survivor Aycan'a ne oldu?
Acun Ilıcalı, sağlık problemleri yaşayan Aycan Yanaç hakkında kritik açıklamalarda bulunmuştu:
''Aycan konusunda çok iyimser değilim. Bu seneki şartların da ne kadar zor olduğunu seyircilerimiz de çok iyi görüyorlar.
All Star olmanıza rağmen herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Ve şu an için söylüyorum kesin olmamakla birlikte kendisi karar verecek, Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Yakın zamanda bununla ilgili haber alacağız. Hiçbir yarışmacımızı zorla tutmuyoruz. Net bir sakatlığı olmadığı için ona vereceğimiz süre de belli değil. Çok kısa süre içinde Aycan ile ilgili ayrılma kararını size bildirebilirim.'' demişti.
Aycan Yanaç'ın kısa süre önce koronavirüse yakalandığı iddia edilmiş ve bir süre karantinada kaldığı öne sürülmüştü.