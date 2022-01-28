Survivor'a 1 hafta bile dayanamadı 'bırakacağım' dedi orada kaldı! İlk ağız onayladı! 2022 All-Star itirafı geldi Sercan Yıldırım kahroldu
Survivor tarihinin en zorlu sezonu Survivor 2022 All-Star, 15 Ocak tarihinde başladı. Ancak beraberinde diskalifye, sürgün adası, koronavirüs gibi pek çok yeni kural ve iddialarla beraber. Survivor 2020'nin en iddialı isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım'ın bu sezonda da iddialı olması beklenirken, performansını gösterememesi ve 2 hafta üst üste sürgün adasına gitmesi izleyiciyi şaşırtmıştı. Ancak bu gerçek daha çok şaşırttı. Sercan Yıldırım, Survivor'ı bırakıyor mu? İşte ilk ağızdan açıklama...
Evlenip balayından sonra Survivor All Star'a giden Sercan Yıldırım hakkında Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir'den ilginç bir iddia geldi.
Survivor 2020'nin en flaş isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım, Survivor 2022 All-Star sezonuna da çok iddialı gelmişti. Ancak gelin görün ki beklenen performans bir türlü gelmedi Sercan'dan.
Önlenemez düşüş üzerine bir de 2 hafta üst üste, bu sezonun yeni uygulaması olan sürgün adasına giden Sercan Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Survivor Panorama'da Gökhan Özdemir yarışmanın ilk haftasında muhabirlerden duyduğu bir iddiaya anlattı.
Gökhan Özdemir, Survivor Sercan'ın yarışmayı bırakacağı yönünde bilgi aldığını fakat şu an için Sercan'ın daha iyi durumda olduğunu ve yarışmaya büyük ihtimalle devam edeceğini öğrendiğini söyledi.