Survivor yokluk adasına giden isim belli oldu! 'Ajitasyon yaparak tutunuyor' denmişti şimdi de: "Dibin dibine vurduğum dönemdeydim"

YOKLUK ADASINA GİDECEK İSİM...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, eleme konseyine gitti. İlk aday olarak Evrim'in yer aldığı Survivor'da ünlüler takımı bu kez adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Ada konseyinde yapılan oylamada Barış 5 oy, Ayşe de 3 oy aldı. Daha fazla oy alan Barış, haftanın ikinci eleme adayı seçildi. Bir kez daha potaya giren Barış yokluk adasına gitmeden önce son kez duygularını dile getirdi.