Survivor yokluk adasına giden isim belli oldu! 'Ajitasyon yaparak tutunuyor' denmişti şimdi de: "Dibin dibine vurduğum dönemdeydim"
Survivor yokluk adasına giden isim belli oldu! 'Survivor 2022 All Star' tüm heyecanıyla devam ediyor. Yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün akşam, dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Dokunulmazlığı kazanan takım ve yokluk adasına giden ikinci eleme ismi netleşirken o yarışmacının sözleri konseye damga vurdu. 'Ajitasyon yaparak tutunuyor' denmişti Barış Murat Yağcı için... Sözleri ile dikkat çeken yarışmacı şimdi bakın neler söyledi.
"DİBİN DİBİNE VURDUĞUM DÖNEMDEYDİM"
'Ajitasyon yaparak tutunuyor' denmişti, Survivor yokluk adasına giden isim belli oldu! Survivor All Star'da dün akşam takımların yarışmacı seçmesinin ardından üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun öncesinde kazanan takımın iletişim ödülünden de yararlanacağı açıklandı.
Bu haftanın iletişim ödülü ise kazanan takımın arkadaşlarından gelen görüntülü mesajlar oldu. Her zaman olduğu gibi dokunulmazlık oyununda yine ilk turda kadın yarışmacılar mücadele etti. Oyuna hızlı başlayan ünlüler takımı etabın sonunda aynı mücadeleyi gösteremedi. Seda'nın Nagihan'a karşı aldığı sayı ile kadınlar yarışının kazananı 6-8 skorla gönüllüler takımı oldu.
GÖNÜLLÜLER İLETİŞİM VE DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ
Berkan'ın aldığı son sayı ile erkekler yarışının kazananı 8-5 skorla gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler 2-0'lık genel skorla hem iletişim hem de dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Gönüllüler takımı arkadaşlarından gelen görüntülü mesajları izlerken duygusal anlar yaşadı.
YOKLUK ADASINA GİDECEK İSİM...
Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, eleme konseyine gitti. İlk aday olarak Evrim'in yer aldığı Survivor'da ünlüler takımı bu kez adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Ada konseyinde yapılan oylamada Barış 5 oy, Ayşe de 3 oy aldı. Daha fazla oy alan Barış, haftanın ikinci eleme adayı seçildi. Bir kez daha potaya giren Barış yokluk adasına gitmeden önce son kez duygularını dile getirdi.