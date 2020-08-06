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Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sürpriz paylaşım! Kafalar karıştı...
Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sürpriz paylaşım! Kafalar karıştı...
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini heyecanlandırdı. Survivor 2020'nin final yapmasının ardından Prag'a ailesinin yanına dönen Nisa Bölükbaşı, Türkiye'ye geleceği müjdesini verirken, Barış Murat Yağcı da sürpriz paylaşımda bulundu. İşte Survivor 2020 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan dikkat çeken paylaşım...
06.08.2020 12:27
- Son Güncelleme: 06.08.2020 12:46
Survivor 2020 finalinin ardından yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etti. Survivor 2020 yarışmacılarından Sercan Yıldırım ile defalarca gündeme gelen Nisa Bölükbaşı ise ailesinin yanına Prag'a döndü.
Yasin ile yaşadığı gerginlik ve Sercan'la aralarında çıkan aşk dedikodularından uzaklaşmak için memleketine dönen Nisa, sosyal medya hesaplarından takipçilerine müjdeli haberi verdi.
Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının sona ermesinden sonra Acun Ilıcalı ve ekibi 2021 yılındaki Survivor programı için kolları şimdiden sıvadı. 2021 yılında "Survivor All Star" formatıyla izleyicisiyle buluşacağı konuşulan Acun Ilıcalı'nın kadroda bulunmasını istediği ilk ismin Nisa Bölükbaşı olduğu iddia edildi.
Nisa'yı ikna turlarına başlayan Acun Ilıcalı program için özel isimlerle konuşmayı sürdürüyor.
Acun Ilıcalı'nın tüm çabalarına rağmen magazin kulislerinde "Survivor 2021 All Star" programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa'nın Türkiye'ye gelişi kafaları karıştırdı. Nisa'nın Türkiye'ye gelişinin Survivor ile bağlantılı olduğu söylendi.