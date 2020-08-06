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Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sürpriz paylaşım! Kafalar karıştı...

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini heyecanlandırdı. Survivor 2020'nin final yapmasının ardından Prag'a ailesinin yanına dönen Nisa Bölükbaşı, Türkiye'ye geleceği müjdesini verirken, Barış Murat Yağcı da sürpriz paylaşımda bulundu. İşte Survivor 2020 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan dikkat çeken paylaşım...

06.08.2020 12:27 - Son Güncelleme: 06.08.2020 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





