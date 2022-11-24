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Haberler Magazin Survivor Turabi cinsel içerikli pozlarını paylaştı jet hızıyla sildi! +18 pozları kaldıran Turbo 'daha açık seçik daha +18'le döneceğim' dedi

Survivor Turabi cinsel içerikli pozlarını paylaştı jet hızıyla sildi! +18 pozları kaldıran Turbo 'daha açık seçik daha +18'le döneceğim' dedi

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran bu kez tüm edep sınırlarını aştı. Survivor Turabi son olarak ise çıplak bir kadınla yataktaydı. Bir takım +18 görüntüler paylaşan Çamkıran bu görüntüleri daha sonra kaldırdı ama yaptığı açıklama, en az fotoğrafları kadar 'müstehcen'di.

24.11.2022 09:06 - Son Güncelleme: 24.11.2022 09:06
Survivor Turabi cinsel içerikli pozlarını paylaştı jet hızıyla sildi! +18 pozları kaldıran Turbo ’daha açık seçik daha +18’le döneceğim’ dedi

Survivor ile tanınan Turabi Çamkıran son dönemde müstehcen pozlar paylaşarak "Hayatımın en güzel dönemi" diyor. Sık sık paylaştığı pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Çamkıran bu kez edep sınırlarını epey aşınca 'Yetişkin film yıldızı mı oldu?' sorusu akıllara geldi. İşte detaylar...

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Survivor Turabi cinsel içerikli pozlarını paylaştı jet hızıyla sildi! +18 pozları kaldıran Turbo ’daha açık seçik daha +18’le döneceğim’ dedi

California'da bir partiye katıldığı ilginç parti ile adından söz ettiren Turabi, havuzda kadınların kalçalarını ellerken verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Survivor Turabi Çamkıran'a "Saçma saçma hareketlerde bulunuyorsun" şeklinde tepki yağmıştı.

Survivor Turabi cinsel içerikli pozlarını paylaştı jet hızıyla sildi! +18 pozları kaldıran Turbo ’daha açık seçik daha +18’le döneceğim’ dedi

ELEŞTİRİLERE YANITI SERT OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde tangalı kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu."

Survivor Turabi cinsel içerikli pozlarını paylaştı jet hızıyla sildi! +18 pozları kaldıran Turbo ’daha açık seçik daha +18’le döneceğim’ dedi

"Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

Survivor Turabi cinsel içerikli pozlarını paylaştı jet hızıyla sildi! +18 pozları kaldıran Turbo ’daha açık seçik daha +18’le döneceğim’ dedi

"BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"

Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düşmüştü.

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