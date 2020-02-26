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Survivor Tayfun Erdoğan Emrah'ın kabul etmediği oğlu çıktı! Annesi bakın kim

Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkan Survivor 2020 yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Survivor 2020'de Ünlüler Takımı'nda yer alan Tayfun aslında hepimizin tanıdığı bir isim. Tayfun Erdoğan, şarkıcı Emrah'ın uzun süre magazin gündemini meşgul eden oğlu. Pek sık sık babası hakkında açıklamalar yapan Emrah'ın annesi kim? İşte Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor 2020'deki Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan ve annesi...

26.02.2020 16:23 - Son Güncelleme: 26.02.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





