Survivor tarihine damga vuran diskalifiye! ’’Meşaleyi almana da gerek yok’’ Acun Ilıcalı yarışmacıyı dövmekten beter etti! Merve, Asena, Halil...

Survivor yarışmasının 65. bölüm fragmanını izleyenler hemen internet arama motorlarında, ''Acun Ilıcalı kimi, hangi yarışmacıyı kovdu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti. Yarışmacının yaptıkları sonrası ünlü sunucu, "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu. Arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeyen Acun Ilıcalı o yarışmacıyı konseyden kapı dışarı etti. Peki kim bu yarışmacı?