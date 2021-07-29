Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Pınar Tartan'ın ayrılık nedeni ayyuka çıktı! Murat eşe dosta 'üstümden yük kalktı' diyor

'Survivor' yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan (32) ile kendisinden sekiz yaş küçük olan Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'ın ilişkisi kısa sürdü. İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Ancak ayrılık nedeninin bu olmadığı ortaya çıktı.