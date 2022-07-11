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Haberler Magazin Survivor Sude Burcu durdurulamıyor siyah bikinisiyle sevgilisi Mert Öcal'la göz göze diz döze 'Mert Öcal çok şanslı'

Survivor Sude Burcu durdurulamıyor siyah bikinisiyle sevgilisi Mert Öcal'la göz göze diz döze 'Mert Öcal çok şanslı'

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Bu şaibeli çift Survivor'dan elendikten sonra aşklarını resmen ilan ettiler. Mert Öcal'la aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel yarışmacı, son verdiği pozlarla sosyal medyada konuşulan isim haline geldi.

11.07.2022 14:02 - Son Güncelleme: 11.07.2022 14:02
Survivor Sude Burcu durdurulamıyor siyah bikinisiyle sevgilisi Mert Öcal’la göz göze diz döze ’Mert Öcal çok şanslı’

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisiydi.

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Survivor Sude Burcu durdurulamıyor siyah bikinisiyle sevgilisi Mert Öcal’la göz göze diz döze ’Mert Öcal çok şanslı’

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.

Survivor Sude Burcu durdurulamıyor siyah bikinisiyle sevgilisi Mert Öcal’la göz göze diz döze ’Mert Öcal çok şanslı’

Gerçekte ne olup bittiği bilinmiyor. Ancak yarışmadan elendikten sonra hem Mert Öcal hem de Sude Burcu aşklarını ilan etmekten çekinmediler.

Survivor Sude Burcu durdurulamıyor siyah bikinisiyle sevgilisi Mert Öcal’la göz göze diz döze ’Mert Öcal çok şanslı’

Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda eden ve ilk iş olarak sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan güzel yarışmacı Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Survivor Sude Burcu durdurulamıyor siyah bikinisiyle sevgilisi Mert Öcal’la göz göze diz döze ’Mert Öcal çok şanslı’

Son olarak Instagram hesabından gecelikli pozunu paylaşan güzel yarışmacı, sosyal medyayı resmen salladı.

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