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Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi kabarık! Hülya Avşar'ın bile...

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Hal hazırda futbolu bırakmasa da neler olacağını Survivor 2020'den sonra göreceğiz. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili hayli kabarık. O listede kimler kimler yok ki... İşte başta Survivor Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

30.03.2020 08:38 - Son Güncelleme: 30.03.2020 09:25
Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi kabarık! Hülya Avşar'ın bile...

Survivor 2020'de yer alan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili sizi hayli şaşırtacak. İşte başta Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi kabarık! Hülya Avşar'ın bile...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi kabarık! Hülya Avşar'ın bile...

Seda Sayan-Sinan Engin

Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi kabarık! Hülya Avşar'ın bile...
Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerinin listesi kabarık! Hülya Avşar'ın bile...

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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