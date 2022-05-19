Survivor Sema'nın intikam yeminleri ettiği ikizi Seda Ocak'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor şampiyonu derken elenen Seda...
İkizi Sema Aydemir ile rakip olduğu Survivor yarışmasında sergilediği performas ve sürpriz elemesiyle herkesi şoke eden Seda Ocak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İkizinin elenmesinin ardından Sema Aydemir'in intikam yeminleri ettiği Seda Ocak hakkında araştırma yapanlar 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.
19.05.2022 17:22 - Son Güncelleme: 19.05.2022 17:22
34 yaşındaki fenomen yarışmacının 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. İşte başta Seda Ocak olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...