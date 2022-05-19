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Haberler Magazin Survivor Sema'nın intikam yeminleri ettiği ikizi Seda Ocak'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor şampiyonu derken elenen Seda...

Survivor Sema'nın intikam yeminleri ettiği ikizi Seda Ocak'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor şampiyonu derken elenen Seda...

İkizi Sema Aydemir ile rakip olduğu Survivor yarışmasında sergilediği performas ve sürpriz elemesiyle herkesi şoke eden Seda Ocak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İkizinin elenmesinin ardından Sema Aydemir'in intikam yeminleri ettiği Seda Ocak hakkında araştırma yapanlar 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı.

19.05.2022 17:22 - Son Güncelleme: 19.05.2022 17:22
Survivor Sema’nın intikam yeminleri ettiği ikizi Seda Ocak’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor şampiyonu derken elenen Seda...

Kardeşi Seda'nın gidişiyle ilgili konuşan Sema'nın bireysel röportajındaki sözleri sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Sema’nın intikam yeminleri ettiği ikizi Seda Ocak’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor şampiyonu derken elenen Seda...

"BU ADAYI DAR EDECEĞİM"

İntikam yemini eden Sema, "Onlara bu adayı dar edeceğim. Oyunlarda diyecekler ki: Sema gitseydi de biz oyun kazansaydık. Burunlarından fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullandı.

Survivor Sema’nın intikam yeminleri ettiği ikizi Seda Ocak’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor şampiyonu derken elenen Seda...

Survivor yarışmasında sergilediği performansla dikkat çeken Seda Ocak'ın özellikle eşi merak konusu edildi.

Survivor Sema’nın intikam yeminleri ettiği ikizi Seda Ocak’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor şampiyonu derken elenen Seda...

34 yaşındaki fenomen yarışmacının 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. İşte başta Seda Ocak olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Survivor Sema’nın intikam yeminleri ettiği ikizi Seda Ocak’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor şampiyonu derken elenen Seda...

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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