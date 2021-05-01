Survivor savaşı çıktı Barış Murat Yağcı şampiyon Cemal Can Cansevene'e ağzına geleni söyledi 'Gerçek bir Survivor değil!'
Survivor 2020 biteli çok oldu ama fırtınası dinmiyor. Survivor 2020'ye başladığı günden bu yana damgasını vuran ancak şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı yarışmanın sona ermesinin ardında da çok konuşuluyor. Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Barış Murat Yağcı verdiği röportajda açtı ağzını yumdu gözünü. Hedefinde ise Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven vardı.
01.05.2021 13:00
- Son Güncelleme: 01.05.2021 13:00