RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor savaşı çıktı Barış Murat Yağcı şampiyon Cemal Can Cansevene'e ağzına geleni söyledi 'Gerçek bir Survivor değil!'

Survivor 2020 biteli çok oldu ama fırtınası dinmiyor. Survivor 2020'ye başladığı günden bu yana damgasını vuran ancak şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı yarışmanın sona ermesinin ardında da çok konuşuluyor. Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Barış Murat Yağcı verdiği röportajda açtı ağzını yumdu gözünü. Hedefinde ise Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven vardı.

01.05.2021 13:00 - Son Güncelleme: 01.05.2021 13:00
Survivor savaşı çıktı Barış Murat Yağcı şampiyon Cemal Can Cansevene'e ağzına geleni söyledi 'Gerçek bir Survivor değil!'

Oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmasında ikinciliği yakalamıştı. Yarışmadan sonra da Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, uzun süredir gündemden düşmüyor.

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Survivor savaşı çıktı Barış Murat Yağcı şampiyon Cemal Can Cansevene'e ağzına geleni söyledi 'Gerçek bir Survivor değil!'

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde "Her Şeye Rağmen" adlı bir kitap çıkarmıştı. Kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vererek herkesi şok etti.

Survivor savaşı çıktı Barış Murat Yağcı şampiyon Cemal Can Cansevene'e ağzına geleni söyledi 'Gerçek bir Survivor değil!'

Hürriyet'e verdiği röportajda ne demek istediği sorulan Barış Murat Yağcı; "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'survivor' değil ki.

Survivor savaşı çıktı Barış Murat Yağcı şampiyon Cemal Can Cansevene'e ağzına geleni söyledi 'Gerçek bir Survivor değil!'

"BAZI ŞEYLER İLGİNÇ GELİYOR"

Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" ifadelerini kullandı.

Survivor savaşı çıktı Barış Murat Yağcı şampiyon Cemal Can Cansevene'e ağzına geleni söyledi 'Gerçek bir Survivor değil!'

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'in ardından ikinci olmuştu. Yağcı ile Canseven'in bir süredir küs oldukları da iddia ediliyordu.