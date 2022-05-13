Survivor şampiyonundan skandal ifşa 'bana mobbing yapıldı!' Her şeyi bir bir ortaya döktü! Kadın şampiyon Merve Oflaz
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star artık finale doğru gidiyor. Daha önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların yeniden boy gösterdiği Survivor'da hali hazırda daha önce şampiyon olmuş yarışmacılar da yer alıyor. Bu isimler Atakan Arslan, Adem Kılıçcı, Ogeday Girişken. Yarışmada ortalık hayli karışıkken dışarıda da sular durulmuyor. Eski Survivor şampiyonlarından birinin yaptığı açıklama da bunlardan biri. Survivor'ın tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, Survivor'la ilgili çok ilginç açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Survivor 2022 All-Star'ın Haziran sonunda şampiyonunu bulup, final yapması bekleniyor. Daha önce yarışan yarışmacıların yer aldığı bu sezon haliyle epey olaylı geçti. Kanlılar da vardı aşıklar da.
O isim, Survivor tarihinin tek kadın şampiyonu Merve Oflaz'dan başkası değil. 2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak, bugüne kadar yarışmada tek kadın şampiyon olma başarısını gösteren Merve Oflaz flaş açıklamalarda bulundu.
'SEN NASIL ŞAMPİYON OLDUN?'
Eski Survivor şampiyonu Merve Oflaz, Survivor yarışmasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar Survivor'da tek kadın şampiyon olma başarısını gösteren Merve Oflaz, gelen sorular sonrasında samimi açıklamalara yer verdi. İkinci Survivor'a gidişinde diğer yarışmacıların Oflaz'a "Sen nasıl Survivor şampiyonu oldun?" dediği ortaya çıktı.