Survivor şampiyonu Nisa sevgilisi Ogeday tek tek döküldü ’Nisa’yla ilişkiye çok yanlış zamanda başladık ne yazık ki...’ Barış Murat Yağcı...

Nisa'ya sahip çıkmadığı iddiaları hakkında;

Hiçbir bölümü çıkınca izlemedim. İkimizde yetişkin insanlarız. Herkes reşit. Hayat tecrübelerimiz var. Burası bir yayın platformu. Yarışma öncesi böyle bir şey başlamaması gerekiyordu, yanlış zamanda ilişkiye başladık. Ama birine aşık olmak öngörülebilir bir şey değil. Tamamen akışına bıraktı. Nisa da öyle söylüyor 'yarışma öncesi bu ilişkiye başlamasaydık' diye ama başladık. Yarışmada 'ilişkiyi saklasak mı saklamasak mı?' diye düşündük. Ama akışına bırakıp, hem reddetmeyip hem de doğrulamadık.