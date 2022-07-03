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Haberler Magazin Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken'den sarmaş dolaş poz! Nisa Bölükbaşı'na romantik doğum günü kutlaması

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken'den sarmaş dolaş poz! Nisa Bölükbaşı'na romantik doğum günü kutlaması

Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 seonunun şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrasında sevgilisi Ogeday Girişken'le samimi görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikler Nisa Bölükbaşı'na Ogeday Girişken'in düzenlediği romantik doğum günü kutlaması gündem oldu. Tekne ile denize açılan sevgililer sarmaş dolaş poz vermeyi de ihmal etmed. İşte detaylar...

03.07.2022 10:01 - Son Güncelleme: 03.07.2022 10:01
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken’den sarmaş dolaş poz! Nisan Bölükbaşı’na romantik doğum günü kutlaması

Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.

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Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken’den sarmaş dolaş poz! Nisan Bölükbaşı’na romantik doğum günü kutlaması

Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken’den sarmaş dolaş poz! Nisan Bölükbaşı’na romantik doğum günü kutlaması

Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken’den sarmaş dolaş poz! Nisan Bölükbaşı’na romantik doğum günü kutlaması

Şimdilerde Ogeday Girişken ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı, şampiyon olduğu akşam ilk kez sevgilisiyle bu denli samimi bir görüntü verdi.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday Girişken’den sarmaş dolaş poz! Nisan Bölükbaşı’na romantik doğum günü kutlaması

Ogeday Girişken ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı'nın, aşk defterleri aralandı.

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