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Haberler Magazin Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor! Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday'ın şoke eden evlilik teklifi...

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor! Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday'ın şoke eden evlilik teklifi...

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı sevgilisi Ogeday ile sık sık gündemde yer alıyor. Ayrılacakları iddia edilirken konuyla ilgili müjde geldi. İkilinin paylaşımını gören hayranları evlilik iddialarını ortaya attı. Fotoğrafta ellerini sakladığı görülen Bölükbaşı'nın sevgilisi Ogeday'dan evlilik teklifi aldığı belirtildi. İşte o fotoğraf...

takvim.com.tr
31.10.2022 11:53 - Son Güncelleme: 31.10.2022 11:53
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor! Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi...

Sosyal medya gündeminde sık sık konuşulan çiftlerden biri olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, Survivor All Star 2022 yarışmasından sonra da ilişkileri büyülü bir şekilde devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor! Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi...

Sık sık ayrıldı haberleri çıkan fakat ilişkilerine devam eden çiftin paylaştığı fotoğraf büyük ilgi çekti.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor! Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi...

Fotoğrafta Nisa Bölükbaşı'nın ellerini saklaması evlilik teklifi mi aldı sorusunu da akıllara getirdi.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor! Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi...

Nisa Bölükbaşı'nın ellerini saklaması oldukça dikkat çekerken, bu kare sosyal medya gündeminde de çok konuşuldu.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor! Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi...

"Evlilik teklifi aldığı için mi ellerini saklıyor?" yorumları birçok kişinin kafasını karıştırdı.

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