Survivor Panorama’nın sarışın bombası estetik harikası çıktı! Damla Can’ın estetiksiz görüntüsü İnstagram’da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'unn 2016 ve 2018 sezonlarında yarışan Damla Can şimdilerde yeni hali ile konuşuluyor. Yarışmadan sonra Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ile birlikte Survivor Panaroma programının sunuculuğunu üstlenen Damla Can şöhreti yakaladıktan sonra magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer almaya başladı. Her hali olay olan güzel sunucunun estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Programda güzelliğiyle dikkat çeken Damla Can'ın bir de eski halini görün.