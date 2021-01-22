Survivor Nisa ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı bombayı patlattı! İşte Barış Murat Yağcı'nın yeni işi...
Survivor Nisa ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı bombayı patlattı! 'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile finalist koltuğunda oturan oyuncu Barış Murat Yağcı, müzik dünyasına adım attı. Uzun süre 'sadece arkadaşız' diyerek yalanladığı Nisa Bölükbaşı birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen Barış Murat Yağcı, yeni şarkısının tanıtımını Instagram hesabından yaptı. Böylece son günlerde sosyal medya gündeminde atışmalara neden olan müzik dünyasına Merve Boluğur'dan sonra yeni bir isim daha katılmış oldu.
"UFAK BİR SIR VEREYİM"
Survivor Nisa ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı bombayı patlattı! Bu hafta klip çekileceğini duyuran oyuncu, şarkısından bir kısmını da yayınladı.Survivor Barış, "Daha önce de haberini verdiği şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim" açıklamasını yaptı.
30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ise "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum .Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.
Ünlülerin bilmediğiniz meslekleri var. İşte magazin dünyasının tanınmış isimlerinin başka hayatları...
'İLK KEPÇEYİ VURDUK'
Ticarete atılacağını açıklayan Tolgahan Sayışman, arkadaşlarıyla yediği yemek sonrası muhabirlerle sohbet etti. "En son görüştüğümüzde, İnşaat ve tekstil işine gireceğinizi söylemiştiniz. Biraz daha detay alabilir miyiz?" sorusu üzerine Sayışman, "Tekstil işine girmeyi daha önce de istiyordum, pandemi sürecinde bu fikri geliştirdik. Liseden arkadaşıma ortak oldum. Bayrampaşa'da fabrikamız var. Online satışlara başladık" dedi.
'BAYRAMPAŞA SPOR KULÜBÜ'NÜ ÜST LİGLERE TAŞIYACAĞIZ'
Kendisine Bayrampaşa SK'nın asbaşkanı olduğu hatırlatılan oyuncu, "Bayrampaşaspor'u arkadaşlarımla birlikte satın aldık. Ben de asbaşklanlığını yürütüyorum. Çekimlerden dolayı, takımı biraz uzaktan takip ettim ama şimdi, işin içinde daha çok bulunacağım. Başkan Erkan Özkaya ile birlikte, takımı en kısa sürede üst liglere taşımak istiyoruz" dedi.