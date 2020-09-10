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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Barış sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı...

Survivor yarışmasında tanışan Nisa ve Barış iki iyi arkadaş olarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma bittikten sonra aradaki bağı koparmayan ikilinin arkadaşlığı aşka döndü. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Çeşme'de görüntülendi. Barış Murat Yağcı, sevgilisini babasının Alaçatı Hacımemiş'te bulunan kumru dükkanına götürdü.

10.09.2020 09:54 - Son Güncelleme: 10.09.2020 10:32
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Barış sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı...

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın hazırlıklarını tamamladığı dijital bir platform için iş yapacak. İkiliye YouTuber Enis Batur da eşlik edecek. Survivor 2020'nin şaşırtan çifti Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Çeşme'de görüntülendi.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Barış sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı...

Barış Murat Yağcı, sevgilisini babasının Alaçatı Hacımemiş'te bulunan kumru dükkanına götürdü.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Barış sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı...

İkiliyi kapıda karşılayan baba Güven Yağcı, Nisa Bölükbaşı'yla tokalaşarak tanıştı.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Barış sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı...

Güven Yağcı'nın yemekte ağırladığı gençler, yoldan geçerken kendilerini görüp fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Barış sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı...

SURVİVOR'DA TANIŞTILAR
Katıldıkları Survivor yarışmasında tanışan Nisa ve Barış iki iyi arkadaş olarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma bittikten sonra aradaki bağı koparmayan ikilinin arkadaşlığı aşka döndü.

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