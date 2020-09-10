Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Barış sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı...
Survivor yarışmasında tanışan Nisa ve Barış iki iyi arkadaş olarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma bittikten sonra aradaki bağı koparmayan ikilinin arkadaşlığı aşka döndü. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Çeşme'de görüntülendi. Barış Murat Yağcı, sevgilisini babasının Alaçatı Hacımemiş'te bulunan kumru dükkanına götürdü.
10.09.2020 09:54
- Son Güncelleme: 10.09.2020 10:32
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