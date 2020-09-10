Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Çeşme'de! Barış sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı...

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın hazırlıklarını tamamladığı dijital bir platform için iş yapacak. İkiliye YouTuber Enis Batur da eşlik edecek. Survivor 2020'nin şaşırtan çifti Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Çeşme'de görüntülendi.