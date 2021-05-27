Survivor Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu! Kadınlara hakaret eden Barış Murat Yağcı nakavt

Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemezken sevgili olmaları herkesi şaşırttı. Son günlerde çiftin etrafında kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Nitekim iddialar doğru çıktı ve Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı. Ancak biten aşk sonrasında ortalık fena karıştı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın uluorta salvoları çok konuşulacak cinsten...

27.05.2021 12:43 - Son Güncelleme: 27.05.2021 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





