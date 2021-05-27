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Survivor Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu! Kadınlara hakaret eden Barış Murat Yağcı nakavt

Survivor tarihinin en popüler sezonu hiç kuşkusuz Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Cemal Can Canseven'in şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinin başında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geliyordu. İkilii Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemezken sevgili olmaları herkesi şaşırttı. Son günlerde çiftin etrafında kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Nitekim iddialar doğru çıktı ve Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı. Ancak biten aşk sonrasında ortalık fena karıştı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın uluorta salvoları çok konuşulacak cinsten...

27.05.2021 12:43 - Son Güncelleme: 27.05.2021 12:43
Survivor Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu! Kadınlara hakaret eden Barış Murat Yağcı nakavt

Aşk bitti savaş başladı... Survivor 2020'de tanışan ve yarışma sonrasında aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ayrılığın ardından kanlı bıçaklı oldu.

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Survivor Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu! Kadınlara hakaret eden Barış Murat Yağcı nakavt

Barış Murat Yağcı, verdiği bir röportajda Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıklarını itiraf etti.

Survivor Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu! Kadınlara hakaret eden Barış Murat Yağcı nakavt

Yağcı, "İlişkimizin bitme sebebi şiddetli geçimsizlik. Bitti gitti. Fotoğrafları silmedim Napayım hemen çocuk gibi sileyim mi? "Ayrıldık hemen siliyorum takipten çıkıyorum lanet olsun" böyle mi yapayım? Nisa'ya açık kapım yok. Çilingir de açamaz o kapıyı." diyerek şok etti.

Survivor Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu! Kadınlara hakaret eden Barış Murat Yağcı nakavt

"KÜÇÜK İNSANLAR KONUŞUR"

Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisinin bu sözlerine anında cevap verdi.

Survivor Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu! Kadınlara hakaret eden Barış Murat Yağcı nakavt

Bölükbaşı, "Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur." diyerek Barış Murat Yağcı'ya gönderme yaptı.