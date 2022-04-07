RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Nisa Bölükbaşı bu sözler duysa kıyamet kopar 'neden bu kadar talep görüyor sinsi' Survivor'ın yıldızına verdi veriştirdi

Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Survivor 2022 All-Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı'nın şöhreti, Söylemezsem Olmaz'a da taşındı. İşte haberin detayları...

07.04.2022 10:23 - Son Güncelleme: 07.04.2022 10:23
Survivor Nisa Bölükbaşı bu sözler duysa kıyamet kopar ’neden bu kadar talep görüyor sinsi’ Survivor’ın yıldızına verdi veriştirdi

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önceki dönemde de şimdi de yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla gündeme geliyor.

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Survivor Nisa Bölükbaşı bu sözler duysa kıyamet kopar ’neden bu kadar talep görüyor sinsi’ Survivor’ın yıldızına verdi veriştirdi

Survivor All Star yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Nisa Bölükbaşı, hem aşklarıyla hem de performansıyla gündemin ismi oluyor.

Survivor Nisa Bölükbaşı bu sözler duysa kıyamet kopar ’neden bu kadar talep görüyor sinsi’ Survivor’ın yıldızına verdi veriştirdi

Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Survivor Nisa Bölükbaşı bu sözler duysa kıyamet kopar ’neden bu kadar talep görüyor sinsi’ Survivor’ın yıldızına verdi veriştirdi

Yarışmada sıkça adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı'nın şöhreti magazin programlarına taşındı.

Survivor Nisa Bölükbaşı bu sözler duysa kıyamet kopar ’neden bu kadar talep görüyor sinsi’ Survivor’ın yıldızına verdi veriştirdi

'SİNSİ VE KİBAR'

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali'nin Nisa Bölükbaşı hakkında yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bircan Bali'nin o sözleri:

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