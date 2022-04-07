Survivor Nisa Bölükbaşı bu sözler duysa kıyamet kopar 'neden bu kadar talep görüyor sinsi' Survivor'ın yıldızına verdi veriştirdi
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Survivor 2022 All-Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı'nın şöhreti, Söylemezsem Olmaz'a da taşındı. İşte haberin detayları...
07.04.2022 10:23 - Son Güncelleme: 07.04.2022 10:23
Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
'SİNSİ VE KİBAR'
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali'nin Nisa Bölükbaşı hakkında yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bircan Bali'nin o sözleri: