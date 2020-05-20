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Survivor Nisa Bölükbaşı adından söz ettiriyor! Gönüllüler'in nazlı kızı Nisa kaç yaşında?

Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa Bölükbaşı. Çek bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Nisa Bölükbaşı parkurlardaki başarısının yanı sıra, nazlı tavırları ve sürekli ağlamasıyla da dikkat çekiyor. Sercan Yıldırım ile adının aşk dedikodularına karışması da cabası. Cemal Can Canseve ile olan arkadaşlığı izleyiciler tarafından beğenilen Nisa Bölükbaşı hakkında pek çok merak edilse de, en çok merak edilen yaşı. İşte başta Nisa Bölükbaşı olmak üzere Cemal Can Canseven'den, Mert Öcal'a, Barış Murat Yağcı'dan Yunus Emre Özden'e Survivor yarışmacılarının yaşları.

20.05.2020 18:24 - Son Güncelleme: 20.05.2020 18:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





