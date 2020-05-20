RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Nisa Bölükbaşı adından söz ettiriyor! Gönüllüler'in nazlı kızı Nisa kaç yaşında?

Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa Bölükbaşı. Çek bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Nisa Bölükbaşı parkurlardaki başarısının yanı sıra, nazlı tavırları ve sürekli ağlamasıyla da dikkat çekiyor. Sercan Yıldırım ile adının aşk dedikodularına karışması da cabası. Cemal Can Canseve ile olan arkadaşlığı izleyiciler tarafından beğenilen Nisa Bölükbaşı hakkında pek çok merak edilse de, en çok merak edilen yaşı. İşte başta Nisa Bölükbaşı olmak üzere Cemal Can Canseven'den, Mert Öcal'a, Barış Murat Yağcı'dan Yunus Emre Özden'e Survivor yarışmacılarının yaşları.

20.05.2020 18:24 - Son Güncelleme: 20.05.2020 18:24
Survivor Nisa Bölükbaşı adından söz ettiriyor! Gönüllüler'in nazlı kızı Nisa kaç yaşında?

Survivor yarışması devam ederken tüm yarışmacılar hakkında her detay merak ediliyor. O isimlerin başında da Nisa Bölükbaşı geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Nisa Bölükbaşı adından söz ettiriyor! Gönüllüler'in nazlı kızı Nisa kaç yaşında?

Sercan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı hakkında en çok merak edilenlerden biri de yaşı oldu. Peki Nisa Bölükbaşı kaç yaşında? İşte başta Nisa Bölükbaşı olmak üzere Survivor yarışmacılarının yaşları.

Survivor Nisa Bölükbaşı adından söz ettiriyor! Gönüllüler'in nazlı kızı Nisa kaç yaşında?

BERKAN KARABULUT

23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu

Survivor Nisa Bölükbaşı adından söz ettiriyor! Gönüllüler'in nazlı kızı Nisa kaç yaşında?

YUNUS EMRE ÖZDEN

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğdu.

Survivor Nisa Bölükbaşı adından söz ettiriyor! Gönüllüler'in nazlı kızı Nisa kaç yaşında?

BARIŞ MURAT YAĞCI

1991 yılında İzmir'de gözlerini hayata açmıştır.

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