Survivor Nagihan eski eşi yüzünden krize girdi hem ağladı hem ağlattı! Nagihan Karadere'nin çıplak fotoğrafları sızan eski kocası...
Survivor tarihinin en çok konuşulan yarışmacılarından biri şüphesiz Nagihan Karadere... Üst düzey başarılı bir performansı olan Nagihan Karadere aynı zamanda sivri çıkışlarıyla da biliniyor. Tuğba Özay'la olan 'kıskanıyorsun' kavgası, Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafları ilk akla gelenler. Survivor 2022 All-Star'a performansıyla damga vuran Nagihan Karadere önceki akşam kazanılan iletişim oyununda hem ağladı hem ağlattı. Nedeni ise basına çıplak fotoğrafları sızan eski kocası.
30.03.2022 11:53 - Son Güncelleme: 30.03.2022 11:53
Heyecanlı anların yaşandığı Survivor'da son eleme adayları da belli olurken, geceye Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu. Nagihan, kızından gelen mesajla gözyaşlarına boğuldu.
Survivor All Star'ın merakla beklenen birleşme partisi önceki gün yapıldı. Bir süre ada hayatından uzaklaşan yarışmacılar, doyasıya eğlendi ve zorlu parkurlara dün akşam geri döndü.
YİNE KAZANDILAR
İlk etapta kadınlar yarıştı ve zorlu parkurda 8-3'lük skorla ünlüler takımının kadın yarışmacıları durumu 1-0'a getirdi.
İkinci etapta erkekler mücadelesi gerçekleşti. Zor anların yaşandığı parkurda ünlüler takımı erkekleri de kazanmasını bildi.
Ünlüler takımı haftanın son dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kazandı.