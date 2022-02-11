Survivor Nadya’nın son haline bakın! Havuzda çırılçıplak poz veren Nadya Zagli değişimiyle şaşırttı! Gören tanımakta zorlandı
Survivor Nadya'nın son haline bakın! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor adlı yarışma programının 2006 sezonunda yarışan Nadya Zagli, yıllar sonra gündem oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan ile tanınan ve yarışmacı arkadaşı Selim Sabah ile yaptığı evlilikle çok konuşulan fenomen yarışmacının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oldukça iddialı pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Nadya için "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Nadya Zagli'nin son hali...
11.02.2022 18:49
- Son Güncelleme: 11.02.2022 18:49
2006 yılında yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan ile ilk kez Türk seyircisiyle buluşan Nadya Zagli, yarışmadaki sempatik tavırları ve Selim Sabah ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.
Selim Sabah ile adada başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran ancak 2010 yılında boşanma kararı alan Nadya, yıllar sonra gündeme geldi.