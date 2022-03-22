Survivor Mert'ten Nisa Batuhan operasyonu bugünleri beklemiş! Sude Burcu ve Makbule ile aşk vakası sonrası Mert...
Survivor tarihinin belki de en büyük skandallarından birine adı karıştı Mert Öcal'ın... Survivor 2022 All-Star'da, Survivor 2020'deki sempatik hallerinden çok çok uzak kalan Mert Öcal'ın, hali hazırda yarışmacı olan Sude Burcu ile eski Survivor yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ettiği iddiaları adaya damgasını vurmuştu. Tüm bu iddialarn gölgesinde kalan Mert Öcal yarışmaya veda etti. Mert vedasından sonra yarışmada polemiğe girdiği Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı'ya bakın ne yaptı.
22.03.2022 17:27 - Son Güncelleme: 22.03.2022 17:27
İki oyun sonunda eleme adayları Mert ve Barış seçildi. Mavi takımdan dokunulmaz olan Seda ve Hikmet oldu. Ünlülerde de Nagihan ve Batuhan birinci. Nagihan ise dördüncü eleme adayı olarak Atakan'ın ismini verdi. Evrim de gönüllülerden üçüncü aday seçildi.
Adaya son olarak en az oyu alarak veda eden isim Mert oldu.
İkili arasında hayli ilginç bir diyalog yaşandı. Mert Öcal, Nisa Bölükbaşı'ya 'Nisa niye gülüyorsun?' diye sordu. Nisa ise 'gülmüyorum ki' yanıtını verdi.