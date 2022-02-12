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Haberler Magazin Survivor Mert'in aik sicili çok kabarık sevgilileri arasında yok yok! 2022 All-Star'a Sude Burcu ve Makbule ihanetiyle damga vurdu

Survivor Mert'in aik sicili çok kabarık sevgilileri arasında yok yok! 2022 All-Star'a Sude Burcu ve Makbule ihanetiyle damga vurdu

Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalanıyor.... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Aşk üçgeniyle sosyal medyaya damgasını vuran Mert Öcal bir dönemin hızlı çapkınlarından. Bakın eski sevgilileri arasında kimler kimler var.

12.02.2022 11:14 - Son Güncelleme: 12.02.2022 11:14
Survivor Mert’in aik sicili çok kabarık sevgilileri arasında yok yok! 2022 All-Star’a Sude Burcu ve Makbule ihanetiyle damga vurdu

Kurduğu aşk üçgeniyle Survivor 2022'ye damga vuran Mert Öcal, yarışma başladığından itibaren özel hayatıyla gündeme geliyor.

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Survivor Mert’in aik sicili çok kabarık sevgilileri arasında yok yok! 2022 All-Star’a Sude Burcu ve Makbule ihanetiyle damga vurdu

Survivor 2022'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa'dan sonra kuşkusuz Mert Öcal... Ünlü oyuncu ve model yarışmadaki performansı yerine özel hayatıyla gündemimizi süslüyor.

Survivor Mert’in aik sicili çok kabarık sevgilileri arasında yok yok! 2022 All-Star’a Sude Burcu ve Makbule ihanetiyle damga vurdu

SUDE VE MERT AŞK YAŞIYOR

Tüm bunlar yaşanırken Mert ve Sude'nin tatil fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Survivor Mert’in aik sicili çok kabarık sevgilileri arasında yok yok! 2022 All-Star’a Sude Burcu ve Makbule ihanetiyle damga vurdu

Çeşme'de plaj fotoğrafları ortaya çıkan Sude ve Mert'in sevgili oldukları iddia edilmişti.

Survivor Mert’in aik sicili çok kabarık sevgilileri arasında yok yok! 2022 All-Star’a Sude Burcu ve Makbule ihanetiyle damga vurdu

Asıl bomba ise buradan sonra patlıyor.

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