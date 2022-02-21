Survivor Mert Öcal’ın sevgilisi Sude Burcu’nun tekvandocu kardeşine bakın ablasını solladı! Bikinili pozları ağızları açık bıraktı

Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli" ifadelerini kullandı.