Survivor Mert Öcal’ın sevgilisi Sude Burcu’nun tekvandocu kardeşine bakın ablasını solladı! Bikinili pozları ağızları açık bıraktı
Survivor All Star yarışmasının geçen haftalarda yayınlanan bölümlerinde Sude Burcu, Mert Öcal, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasında bir gerilim yaşanmıştı. Sude ve Mert'in beraber olduğu iddiası gündeme gelmiş ve Nisa ile Ogeday Mert'e güvenmediklerini belirterek Sude'yi uyarmışlardı. Takip eden günlerde ise Mert, Sude'ye çiçek vererek Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Tüm bu yaşananlarla gündemden düşmeyen Sude, şimdi ise kız kardeşiyle çok konuşuldu. Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablasının arkasında olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Simge, sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda ilgi odağı oldu. Simge Burcu'nun özellikle bikinili pozları dikkat çekti. İşte Sude Burcu'nun kız kardeşi...
2019 yılında Survivor'a katılarak geniş kitlelerce tanınan Sude Burcu, Survivor All Star 2022 sezonu ile ekranlara geri döndü. Gönüllüler takımında yarışan Sude Burcu'nun, Ünlüler takımından Mert Öcal ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düştü.
Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın, Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürerek sinir krizi geçirdi. Yaşananlar sonrası ''Benim ailem kararlarıma saygı duyar'' diyen Sude Burcu'nun kız kardeşi sessizliğini bozdu.
Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli" ifadelerini kullandı.
Açıklamasıyla dikkat çeken Simge Burcu'nun sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu. Özellikle bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran Simge Burcu birçok yorum aldı.
Sude Burcu'nun kardeşini görenler "Güzellik genetik", "Güzellikte ablasını sollamış", "Aile boyu güzeller" yorumları yapıldı.