RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Mert Öcal ağzına geleni söyledi 'müsvedde terbiyesiz şeytan' Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Mert Öcal'ın elenmesinin ardından yarışmanın içinde şu anlık sular durulsa da dışarıda kazan fokur fokur kaynıyor. Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'ya desteğini sık sık gösterirken önceki gün Sude Burcu hakkında yorum yapan Survivor Panorama masasını yaylım ateşine tuttu. İşte detaylar...

18.04.2022 10:36 - Son Güncelleme: 18.04.2022 10:36
Survivor Mert Öcal ağzına geleni söyledi ’müsvedde terbiyesiz şeytan’ Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.

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Survivor Mert Öcal ağzına geleni söyledi ’müsvedde terbiyesiz şeytan’ Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı

Mert'in elenmesinin ardından Sude gözyaşlarına hakim olamadı. Mert'in elendikten sonra "Arkamda Sude'yi bırakıyorum, üzüleceğini biliyorum. Ama üzülmesin sayılı gün çabuk geçer" diyerek dışarıda onu bekleyeceğini belirtmişti.

Survivor Mert Öcal ağzına geleni söyledi ’müsvedde terbiyesiz şeytan’ Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı

Mert Öcal bir yandan da sevgilisine olan desteğini sık sık dile getiriyor sosyal medyada. İlişkisine gelen eleştiriler konusunda da elini korkak alıştırmayan Mert Öcal son paylaşımıyla olay yarattı.

Survivor Mert Öcal ağzına geleni söyledi ’müsvedde terbiyesiz şeytan’ Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı

Ancak bu kez hedefinde çok uzak değil, Survivor Panorama masasından bir isim vardı.

Survivor Mert Öcal ağzına geleni söyledi ’müsvedde terbiyesiz şeytan’ Sude Burcu için söylenenlerden sonra hızını alamadı

O isim Kemal Özcan'lıydı.

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