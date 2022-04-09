Survivor Mert gemileri yaktı Acun Ilıcalı'yı sonra da sağ kolunu çizdi! Kardeş gibiydiler kavgalı oldular 'Mert fazla kaçırdı cıvık...'
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Mert Öcal'ın elenmesinin ardından yarışmanın içinde şu anlık sular durulsa da dışarıda kazan fokur fokur kaynıyor. Mert Öcal'ın Acun Ilıcalı'ya siteminden sonra bu kez gazabından Hakan Hatipoğlu da nasibini aldı.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.
Yarışma boyunca özel hayaları sık sık gündeme gelen Sude Burcu ve Mert Öcal'ın dışarı çıkınca ne yapacağı merak konusuyken, Mert Öcal ve ağabeyi bombayı patlattı.
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DOPİNGDEN AŞKA
Önceki bölüm Nisa Bölükbaşı'nın Hikmet Tuğsuz'dan duyarak Nagihan Karadere'nin bir zamanlar doping kullandığını iddia etmesi üzerine ortalık karışmıştı. Acun Ilıcalı da bunun üzerine 'özel hayatı yarışmaya karıştırmıyoruz' demişti.
İŞTE O PAYLAŞIM
Acun Ilıcalı'nın Nagihan için kullanılan doping iddialarına yönelik yarışma dışı hayatı yarışmaya karıştırmama yönünde Gönüllüler'e yönelik uyarısının ardından Mert Öcal'ın abisi Yiğit Öcal'ın "Acun abi bu kuralı keşke yarışma başında koysaydın." dedi.
Mert Öcal da kendisinin Sude ile olan duygusal ilişkisinin ekrana yansımasına gönderme yaparak "Aynen abi.." ifadelerini kullandı ve Acun Ilıcalı'ya sitemini dile getirdi.