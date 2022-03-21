Survivor Mert bakın aslen nereliymiş! Sude Burcu’nun biricik sevgilisinin memleketini duyan inanamadı işte Mert Öcal'ın memleketi...
Sude Burcu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mert Öcal, Survivor 2022 All Star yarışmasına veda etti. Mert veda ederken Sude Burcu gözyaşlarını tutamazken Nisa Bölükbaşı'nın güldüğü iddia edildi. Mert Öcal'ın adaya vedası gündem olurken ünlü ismin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Mert Öcal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Best Model of Turkey ve Best Model of The World yarışmasının 2004 yılı birincisi olan Mert Öcal'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Mert Öcal aslen nereliymiş...
21.03.2022 01:27 - Son Güncelleme: 21.03.2022 01:28
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüne hayat veren ünlü oyuncu Mert Öcal, Survivor 2022 All Star yarışmasıyla adından sık sık söz ettirdi.
Mert veda ederken Sude Burcu gözyaşlarını tutamazken Nisa Bölükbaşı'nın güldüğü iddia edildi. Bunun üzerine Mert Öcal, Nisa'ya ''Elenen birisi varken gülünmez.'' dedi.
Sosyal medyaya damga vuran veda gecesinin ardından ünlü ismin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Mert Öcal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.