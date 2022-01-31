Survivor Mert az yere bakan yürek yakan değilmiş! Nisa evli yarışmacıyla sevgili dedi ifşaladı! Sude Burcu'yla arasında Makbule krizi...
Survivor'da Mert Öcal ile Sude Burcu arasında ne oldu? 2022 All-Star izleyicileri bu sorunun yanıtını merak ediyor. TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor'da önceki akşam Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile Mert Öcal arasında yaşanan kavganın odağında Sude Burcu vardı ancak gelin görün ki kimse neler olup bittiğini anlamadı. Anlaşılan tek şey Mert ile Sude arasında, Survivor dışında bir yakınlaşma olduğuydu. Bu kavga sonrasında Sude Burcu ile Mert Öcal'ın tatil fotoğrafları ifşa olurken, krizinin nedeninin Nisa Bölükbaşı'nın, Mert Öcal'ın bir başka Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığını ifşalaması olduğu ortaya çıktı. Peki isim kim? İşte Survivor'da Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki krizin detayları...
Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya rekabet ettiği Survivor'da Mert ve Ogeday arasında yaşanan kavga merak konusu olmuştu. Fragmana damga vuran olayın detayları ortaya çıktı. Mert, Ogeday, Nisa ve Sude'nin yer aldığı tartışmada neler olduğu merak ediliyor. Oyun öncesi açıklama yapan Mert, Sude'nin ağladığını açıkladı ve detayları anlattı. Ogeday ile tartışan Mert Nisa'ya, "Senin bende bir sürü sırrın var." dedi.
SUDE'YE SÖYLEDİKLERİNİ ANLATTI
Ogeday, yaptığı açıklamada, "Ben çok tanımıyorum ama bana güven duygusunu vermedi. Herhangi bir şeyde iletişim ilerleyecekse ben oyumu hayırdan yana kullanıyorum" diyerek Sude'ye söylediklerini anlattı. Öte yandan oyun öncesi alanda Mert Nisa'ya 'Sen olmayan şeyleri anlatarak dedikodu yapıyorsun" dedi.
Nisa ise yaptığı açıklamada, "Sude'nin ilişkisini dün öğrendim. Orada bir laf atışması vardı. Sonra araya Ogeday girdi dedi ki "Sude bence bulaşma oraya." Ogeday da arkadaşımın o durumunu biliyor. O da dedi ki 'Nasıl bulaşmayayım? Zaten kaç aydır süren bir şey.' Ogeday sonra gelip beni uyandırmıştı. Anlattılar bu olayı. Sude sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl biri olduğunu bilmen lazım" şeklinde konuştu.