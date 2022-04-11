RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Mert Acun Ilıcalı ve sağ kolunun üstünü çizdi takipten çıkardı! Can ciğer kuzu sarmasıydılar kanlı bıçaklı oldular

Survivor Mert Acun Ilıcalı ve sağ kolunun üstünü çizdi takipten çıkardı! Can ciğer kuzu sarmasıydılar kanlı bıçaklı oldular

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Mert Öcal'ın elenmesinin ardından yarışmanın içinde şu anlık sular durulsa da dışarıda kazan fokur fokur kaynıyor. Mert Öcal'ın Acun Ilıcalı'ya siteminden sonra bu kez gazabından Hakan Hatipoğlu da nasibini aldı.

11.04.2022 09:48 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:49
Survivor Mert Acun Ilıcalı ve sağ kolunun üstünü çizdi takipten çıkardı! Can ciğer kuzu sarmasıydılar kanlı bıçaklı oldular

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.

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Survivor Mert Acun Ilıcalı ve sağ kolunun üstünü çizdi takipten çıkardı! Can ciğer kuzu sarmasıydılar kanlı bıçaklı oldular

Mert'in elenmesinin ardından Sude gözyaşlarına hakim olamadı. Mert'in elendikten sonra "Arkamda Sude'yi bırakıyorum, üzüleceğini biliyorum. Ama üzülmesin sayılı gün çabuk geçer" diyerek dışarıda onu bekleyeceğini belirtmişti.

Survivor Mert Acun Ilıcalı ve sağ kolunun üstünü çizdi takipten çıkardı! Can ciğer kuzu sarmasıydılar kanlı bıçaklı oldular

Yarışma boyunca özel hayaları sık sık gündeme gelen Sude Burcu ve Mert Öcal'ın dışarı çıkınca ne yapacağı merak konusuyken, Mert Öcal ve ağabeyi bombayı patlattı.

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Survivor Mert Acun Ilıcalı ve sağ kolunun üstünü çizdi takipten çıkardı! Can ciğer kuzu sarmasıydılar kanlı bıçaklı oldular

DOPİNGDEN AŞKA

Önceki bölüm Nisa Bölükbaşı'nın Hikmet Tuğsuz'dan duyarak Nagihan Karadere'nin bir zamanlar doping kullandığını iddia etmesi üzerine ortalık karışmıştı. Acun Ilıcalı da bunun üzerine 'özel hayatı yarışmaya karıştırmıyoruz' demişti.

Survivor Mert Acun Ilıcalı ve sağ kolunun üstünü çizdi takipten çıkardı! Can ciğer kuzu sarmasıydılar kanlı bıçaklı oldular

İŞTE O PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı'nın Nagihan için kullanılan doping iddialarına yönelik yarışma dışı hayatı yarışmaya karıştırmama yönünde Gönüllüler'e yönelik uyarısının ardından Mert Öcal'ın abisi Yiğit Öcal'ın "Acun abi bu kuralı keşke yarışma başında koysaydın." dedi.

Mert Öcal da kendisinin Sude ile olan duygusal ilişkisinin ekrana yansımasına gönderme yaparak "Aynen abi.." ifadelerini kullandı ve Acun Ilıcalı'ya sitemini dile getirdi.

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