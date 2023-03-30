Survivor Kardelen’i siz bir de Instagram’da görün sevgilisiyle pozları olay! Sakatlık geçiren Kardelen Kalender meğer...

Murat Ceylan, Kardelen'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

Arkadaşlar maalesef üzücü istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. İstemediğimiz talihsiz bir durum başına geldi Kardelen'in. Tam yarışırken dış kısımda Kardelen'in patellası döndü çıktı. Kendisi bunu yerine taktı çok zor bir şeyi başardı. Ama doktorumuz hemen müdahale etti. Şuan ambulansla hastaneye gitti. Görüntülemeye alınacak Kardelen'in sonucu bizimle paylaşılacak doktorumuz tarafından. Gelecek güzel haberi merak ediyoruz.