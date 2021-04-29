RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan komple silip atmıştı İsmail gönderme yaptı! İkizi her şeyi itiraf etti 'biz yayınlamayın dedik ama...'

Survivor'ın 27 Nisan akşamı yayınlanan son bölümü tarihinde görülmemiş bir olaya sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği ve nefesleri kesen iletişim oyununun galibi ünlüler takımı oldu. Aileleriyle konuşmanın heyecanını yaşayan ünlüler takımı İsmail Balaban'ın annesinin söyledikleri karşısında buz kesti. İsmail Balaban, açtığı telefon ile hayatının şokunu yaşadı. Annesinin, nişanlısı Gamze Atakan hakkında söyledikleriyle İsmail Balaban'ın dünyası adeta başına yıkıldı. Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın ikizi açıklama yaparken, nişanlısı Gamze Atakan'dan herkesi şoke eden hamle de gecikmedi. İşte detaylar.

29.04.2021 10:11 - Son Güncelleme: 29.04.2021 15:18
Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan komple silip atmıştı! İkizi Turan Balaban her şeyi itiraf etti 'biz yayınlamayın dedik ama...'

Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan ünlü isimler aileleriyle konuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan İsmail Balaban önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğradı.

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Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan komple silip atmıştı! İkizi Turan Balaban her şeyi itiraf etti 'biz yayınlamayın dedik ama...'

Annesinin 'Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri İsmail Balaban'ı şoke etti.

Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan komple silip atmıştı! İkizi Turan Balaban her şeyi itiraf etti 'biz yayınlamayın dedik ama...'

Neye uğradığını şaşıran İsmail Balaban ödül alanını terk etti. İsmail Balaban'ın annesinin bu sözleri akıllarda soru işaretti bıraktı. Bu hassas konuda İsmail Balaban'a yardımcı olmak isteyen Acun Ilıcalı, ona bir telefon görüşme hakkı tanıdı. Balaban'a 'Nişanlını aramak ister misin' diye soran Ilıcalı, aldığı cevap karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. 'Nişanlımı değil, annemi aramak istiyorum' diyen Balaban olayın iç yüzünü öğrenmek istediğini söyledi.

Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan komple silip atmıştı! İkizi Turan Balaban her şeyi itiraf etti 'biz yayınlamayın dedik ama...'

İsmail Balaban'ın annesinin "Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum" dediği yarışmacının nişanlısından flaş bir hamle geldi.

Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan komple silip atmıştı! İkizi Turan Balaban her şeyi itiraf etti 'biz yayınlamayın dedik ama...'

Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.