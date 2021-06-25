Survivor İsmail Balaban hakkında bunu herkes başka sanıyordu ama gerçek bambaşka! Finale nişanlısı gelmeyen sarı fırtına...

Survivor 2021 boyunca adından sık sık söz ettiren ve sonunda da finale kalan İsmail Balaban günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Survivor'da nişanlısı Gamze ve ailesiyle yaşadığı sorunla gündeme gelen İsmail Balaban'ın nişanlısının finalde olmaması gözlerden kaçmamıştı. Sezon boyunca şampiyonluk için en çok iddialı isimlerden biri olan İsmail Balaban'ın aslen nereli olduğu merak konusu. İşte başta İsmail Balaban olmak üzere ünlülerin memleketleri.

25.06.2021 14:32 - Son Güncelleme: 25.06.2021 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





