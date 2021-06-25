Survivor İsmail Balaban hakkında bunu herkes başka sanıyordu ama gerçek bambaşka! Finale nişanlısı gelmeyen sarı fırtına...
Survivor 2021 boyunca adından sık sık söz ettiren ve sonunda da finale kalan İsmail Balaban günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Survivor'da nişanlısı Gamze ve ailesiyle yaşadığı sorunla gündeme gelen İsmail Balaban'ın nişanlısının finalde olmaması gözlerden kaçmamıştı. Sezon boyunca şampiyonluk için en çok iddialı isimlerden biri olan İsmail Balaban'ın aslen nereli olduğu merak konusu. İşte başta İsmail Balaban olmak üzere ünlülerin memleketleri.
Öte yandan finalde gözler İsmail Balaban'ın nişanlısını arada. Ancak finalin ilk günün İsmail Balaban'ın nişanlısı yer almadı.
İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde dünyaya geldi. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.
2013 yılında başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkânsızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada başpehlivan Balaban, +90 kiloda rakibi Ömer Yavuz'u yenerek zirvedeki yerini aldı.
İsmail Balaban'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta İsmail Balaban olmak üzere ünlülerin memleketleri.