Survivor Gizem Memiç ve Serenay Sarıkaya bu gerçekle şoke etti! Meğer abla kardeş... Gizem Memiç'in kardeşi de ünlüymüş
Survivor 2022 All-Star yoluna tüm hızıyla devam ederken, en çok konuşulan isimlerden biri de ünlüler takımından Gizem Memiç. Performans bakımından diğer takım arkadaşlarından geri kalsa da, düzgün kişiliğiyle de beğeni topluyor Gizem Memiç. Daha önceki Survivor'ında da epey ses getiren Gizem Memiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi hakkındaki gerçeği ve Serenay Sarıkaya bağlantısını görünce gözlerine inanamadı. İşte Survivor Gizem Memiç hakkında tüm merak edilenler.
Survivor 2022 All-Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Gizem Memiç. Performansı beklentilerin altında kalan güzel yarışmacı, düzgün kişiliğiyle izleyicinin de takdirini topladı bir yandan.
2010 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Gizem Memiç, Survivor'a daha önce 2016 yılında katılmış ve 10. olmuştu.
Survivor 2022 All Star kadrosuna katılan son yedek yarışmacılardan biri de genç isim Gizem Memiç oldu. Hakkında araştırmalar yapılan Memiç'in hayatında dikkat çeken bir detay fark edildi. Özellikle kardeşi hakkında detay çok şaşırtıcı.
SURVIVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?
1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.
Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.
Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almıştır. Gizem Memiç 2016 yılında Survivor'a katılmıştı.