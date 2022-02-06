Survivor Evrim Keklik'in sevgilisi bilin bakalım kim çıktı? Oynat Bakalım! İfşanın böylesi görülmedi! All Star'ın kaos güzeli şaşırttı

Survivor All Star 2022 yarışmacısı Evrim Keklik kavgalarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Agrasif çıkışları, sert açıklamaları ile dikkat çeken Keklik'in seveni kadar sevmeyeni de bir hayli fazla. Ancak yarışmacılar arasında en popüler isimlerin başında geldiği de bilinen bir gerçek. Evrim Keklik'in sevgilisi olduğu iddia edilen isim ortalığı kasıp kavurdu. Ünlü yarışmacının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen isim bilin bakalım kim çıktı? Meğer aynı kanalda program sunuyormuş...