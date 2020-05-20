Survivor Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! 'Beter ol' diyen ünlü sanatçıya...

Sıkı bir 'Survivor' takipçisi olan Demet Akalın ise Evrim'e tepki gösterdi. Ödül oyununu izleyen şarkıcı, ağlayan Evrim'e, "Gitmeceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. İyi oldu sana. Ağla, ağla beter ol" dedi.