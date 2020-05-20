RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! 'Beter ol' diyen ünlü sanatçıya...

Survivor 2020 yarışmacılarından Gönüllüler Takımı'nda bulunan Evrim Keklik'in annesi Fatoş Keklik, Demet Akalın'ın 'Beter ol' yorumuna sitem etti. Acun Ilıcalı'nın Dominik'te kıyasıya mücadele veren yarışmacılarından Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda spora ilgi duymaya başlayan Evrim Keklik, Survivor 2020'deki performansı ile dikkat çeken yarışmacılar arasında. Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım; helikopterle gidip; önce zipline yapacak, ardından malikanede havuz partisine katılacaktı. İki takım da ödül için ter dökerken, yarış bayrağa kaldı. Bayrak yarışı sonrası kazanan 10-9'luk skorla ünlüler oldu. Sıkı bir Survivor takipçisi olması ile bilinen Demet Akalın'ın Evrim Keklik hakkında yaptığı yorumu gören anne Fatoş Keklik, ünlü sanatçıya sosyal medya üzerinden sitem etti.

20.05.2020 18:43 - Son Güncelleme: 20.05.2020 18:43
Survivor Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! 'Beter ol' diyen ünlü sanatçıya...

Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! Survivor Evrim olarak tanınan Evrim Keklik, ıssız adaya gelmeden önce spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapıyordu. Yarışmacılar arasında performansı ile dikkat çeken Survivor Evrim'in annesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Survivor Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! 'Beter ol' diyen ünlü sanatçıya...

Survivor, 18 Mayıs akşamı 80'inci bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununu kazanan takım; helikopterle gidip; önce zipline yapacak, ardından malikanede havuz partisine katılacaktı.

Survivor Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! 'Beter ol' diyen ünlü sanatçıya...

İki takım da ödül için ter dökerken, yarış bayrağa kaldı. Bayrak yarışı sonrası kazanan 10-9'luk skorla ünlüler oldu.

Survivor Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! 'Beter ol' diyen ünlü sanatçıya...

Bu duruma çok üzülen gönüllüler adeta yıkıldı, hatta Evrim Keklik gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! 'Beter ol' diyen ünlü sanatçıya...

Sıkı bir 'Survivor' takipçisi olan Demet Akalın ise Evrim'e tepki gösterdi. Ödül oyununu izleyen şarkıcı, ağlayan Evrim'e, "Gitmeceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. İyi oldu sana. Ağla, ağla beter ol" dedi.

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