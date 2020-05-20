Survivor Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! 'Beter ol' diyen ünlü sanatçıya...
Survivor 2020 yarışmacılarından Gönüllüler Takımı'nda bulunan Evrim Keklik'in annesi Fatoş Keklik, Demet Akalın'ın 'Beter ol' yorumuna sitem etti. Acun Ilıcalı'nın Dominik'te kıyasıya mücadele veren yarışmacılarından Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda spora ilgi duymaya başlayan Evrim Keklik, Survivor 2020'deki performansı ile dikkat çeken yarışmacılar arasında. Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım; helikopterle gidip; önce zipline yapacak, ardından malikanede havuz partisine katılacaktı. İki takım da ödül için ter dökerken, yarış bayrağa kaldı. Bayrak yarışı sonrası kazanan 10-9'luk skorla ünlüler oldu. Sıkı bir Survivor takipçisi olması ile bilinen Demet Akalın'ın Evrim Keklik hakkında yaptığı yorumu gören anne Fatoş Keklik, ünlü sanatçıya sosyal medya üzerinden sitem etti.
20.05.2020 18:43
- Son Güncelleme: 20.05.2020 18:43
Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem dolu sözler! Survivor Evrim olarak tanınan Evrim Keklik, ıssız adaya gelmeden önce spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapıyordu. Yarışmacılar arasında performansı ile dikkat çeken Survivor Evrim'in annesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.
DİĞER GALERİLER